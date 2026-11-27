В Госдуме предложили разрешить платную тонировку автомобильных стекол в рамках государственной услуги. Для этого депутаты готовят законопроект, который предусматривает ежегодную оплату такого разрешения. При этом тонировка не должна ухудшать обзор водителя.

Сейчас светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Задние и задние боковые окна разрешается тонировать без ограничений, если у автомобиля есть зеркала с обеих сторон.

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