В Госдуме предложили не штрафовать водителей за нарушения правил парковки во время сильных снегопадов. Также депутаты выступили за снижение или отмену платы за муниципальные стоянки в часы наиболее интенсивных осадков.

Если снег скрыл дорожную разметку, а водитель пересек сплошную линию, штраф можно обжаловать в течение 10 дней. Доказательством могут стать записи видеорегистратора, на которых видно, что разметку и дорожные знаки невозможно было различить из-за погодных условий.

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