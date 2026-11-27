27 ноября, 10:15Политика
Начался прием обращений для программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Начался прием обращений для программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Она выйдет в эфир 10 декабря в 12:00. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны в прямом эфире.
Задать вопрос можно через чат-бот программы в мессенджере MAX, сайт moskva-putinu.ru, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", специальное мобильное приложение, а также по телефону или с помощью СМС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.