Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая. Как считает глава ведомства Сергей Кравцов, это позволит школьникам по всей стране подготовиться к итоговым экзаменам. Соответствующие рекомендации министерство направило во все регионы.

В программу "Последнего звонка" предлагают включить поднятие государственного флага, исполнение гимна России, а также выступления родителей школьников, участников СВО и обладателей государственных наград.

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