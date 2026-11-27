За уборку снега и наледи с самостоятельно установленных козырьков, остекления балконов и внешних блоков кондиционеров отвечают сами жильцы. Если эти конструкции не согласованы с управляющей компанией, они не относятся к общему имуществу дома.

Счищать снег и сосульки необходимо аккуратно, чтобы не травмировать прохожих и не повредить чужое имущество. Если упавшая сосулька с такого козырька или кондиционера повредит автомобиль, ответственность за ущерб будет нести владелец квартиры.

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