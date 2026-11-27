Четыре российских лыжника выступят на первых двух этапах Кубка мира. В список участников вошли Наталья Терентьева, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков. Первый этап стартует 27 ноября в финской Руке, второй пройдет в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря.

Спортсмены получили возможность участвовать в соревнованиях, поскольку находились на территории Евросоюза до введения Финляндией и Норвегией ограничений на въезд для российских лыжников.

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