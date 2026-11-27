Отзывы с обвинениями в нарушении закона, нечестных поступках, неэтичном поведении или несоблюдении деловой этики могут считаться порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом напомнил Верховный суд России.

Например, обвинение продавца в мошенничестве на маркетплейсе может стать основанием для судебного разбирательства, если такие заявления не соответствуют действительности. Клевета представляет собой заведомо ложное распространение сведений о человеке или организации.

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