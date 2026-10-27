Российская неделя кибербезопасности стартовала в Москве

27 октября в Москве стартовала Российская неделя кибербезопасности. Мероприятие, которое пройдет на десятках различных площадок, объединит более 10 000 экспертов и около 2 000 компаний-участников.

Центральным событием Недели стал SOC Forum 2026 – он проходит в кластере "Ломоносов". Ключевой темой деловой программы в этом году выбрали применение искусственного интеллекта в киберзащите. В рамках форума специалисты обсуждают противодействие цифровым угрозам, внедрение ИИ-агентов и защиту данных.

А на масштабной выставке технологические компании и стартапы демонстрируют свои инновационные разработки в сфере информационной безопасности. Посетители могут увидеть интерактивные демо-сессии решений, а также напрямую пообщаться с инвесторами и экспертами рынка.

Как ИИ помогает защищать данные и ускоряет реагирование на кибератаки? Чем отечественные стартапы могут удивить лидеров ИТ-индустрии? Какие цифровые разработки помогут обезопасить бизнес и пользователей? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.