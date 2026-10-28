Эксперт подтвердил техническую возможность ограничить зарубежный интернет-трафик в России

Ограничить зарубежный интернет-трафик в России технически возможно, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, эта тема обсуждается уже около 10 лет, но в последнее время она стала особенно актуальной. Эксперт подчеркнул, что технических препятствий для введения ограничений нет.

По мнению Клименко, ограничения могут быть выгодны операторам связи, поскольку позволят им получать дополнительный доход. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.