Движение транспорта ограничено в центре Москвы

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27 октября, 17:45

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Главред проекта "Сити" рассказала о секретах гостиницы "Пекин"

Главред проекта "Сити" рассказала о секретах гостиницы "Пекин"

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В здании, где располагается гостиница "Пекин", сначала планировали разместить управление ГУЛАГа, но в итоге открыли один из самых известных отелей Москвы. О его секретах рассказала главный редактор проекта "Сити" Евгения Смурыгина.

По ее словам, самое известное блюдо ресторана "Пекин" – это салат-ассорти "Дружба народов". Сначала в его составе были исключительно китайские продукты: кусочки рыбы, филе говядины и свинины в кляре, жареные пельмени. Этот салат заказывали почти за каждым столом, но размер порции год от года уменьшался. Если в начале 60-х его подавали в огромных китайских тарелках, то потом стало хватать тарелки десертного размера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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