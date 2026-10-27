Главред проекта "Сити" рассказала о секретах гостиницы "Пекин"

В здании, где располагается гостиница "Пекин", сначала планировали разместить управление ГУЛАГа, но в итоге открыли один из самых известных отелей Москвы. О его секретах рассказала главный редактор проекта "Сити" Евгения Смурыгина.

По ее словам, самое известное блюдо ресторана "Пекин" – это салат-ассорти "Дружба народов". Сначала в его составе были исключительно китайские продукты: кусочки рыбы, филе говядины и свинины в кляре, жареные пельмени. Этот салат заказывали почти за каждым столом, но размер порции год от года уменьшался. Если в начале 60-х его подавали в огромных китайских тарелках, то потом стало хватать тарелки десертного размера.

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