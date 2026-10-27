Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин"

В Москве на Большой Садовой улице начали реставрировать монументальный комплекс в стиле сталинского ампира – гостиницу "Пекин". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, работы пройдут поэтапно. Сначала отремонтируют корпус со стороны 2-й Брестской улицы. Специалисты усилят конструкции здания, установят современные инженерные системы, приведут в порядок фасады, интерьеры и крышу. Работы планируют завершить в 2027 году.

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