В Госдуме готовят пакет законопроектов об ответственном обращении с животными. Среди инициатив – обязательная регистрация и чипирование питомцев, кратный рост штрафов за самовыгул, а также запрет выгула животного в состоянии алкогольного опьянения и детьми без сопровождения взрослых.

Планируется также бороться с "черными заводчиками" и ужесточить ответственность за нарушение правил содержания. В Москве регистрация собак уже обязательна и бесплатна, теперь аналогичный учет хотят ввести по всей стране.

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