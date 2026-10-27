Москвичи проникают за забор на набережной ради эффектных фото с "Москва-Сити"

В Москве набирают популярность видео, где люди проникают за строительный забор на набережной у ЖК "Ривер Парк Кутузовский", чтобы сделать эффектный кадр с видом на "Москва-Сити". Желающих не останавливает ограждение, а рабочие признают, что не могут помешать посетителям.

При этом за самовольное проникновение на охраняемую стройплощадку предусмотрена административная ответственность – штраф до 5 тысяч рублей, обязательные работы до 40 часов или арест до 5 суток. Однако после завершения благоустройства набережная станет доступнее для прогулок и фотосессий.

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