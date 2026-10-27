В Москве ограничат движение и мобильный интернет из-за саммита "Россия – Африка"

Во вторник, 27 октября, и в ближайшие дни в центре Москвы ограничат движение из-за саммита "Россия – Африка". В частности, с 11:00 перекроют Краснопресненскую набережную и улицы Рочдельскую, Мантулинскую и 1905 года, а 28–29 октября с 10:00 – Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, Москворецкую, Пречистенскую и Кремлевскую набережные и ряд других улиц.

Кроме того, в пределах Третьего транспортного кольца возможны ограничения мобильного интернета: 27 и 28 октября с 11:30, а 29 октября – с 09:30. При этом будут работать социально значимые сервисы из "белого списка", голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi.

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