27 сентября, 09:45Общество
Минпросвещения может изменить правила поступления в вузы с 2027 года
Минпросвещения изменит правила поступления в вузы. Система бонусов за дополнительные экзамены и достижения в учебе могут появиться с 2027 года.
Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс – абитуриенты смогут соревноваться за места на конкретные специальности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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