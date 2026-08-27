Прокуратура взяла на контроль отмену рейса из Шарм-эль-Шейха в Москву

Прокуратура контролирует ситуацию с отменой рейса из Шарм-эль-Шейха в Москву. Самолет авиакомпании Nesma Airlines незапланированно сел в Екатеринбурге. Вылет переносили несколько раз, затем отменили. Пассажиры находятся в аэропорту, туда выехали работники транспортной прокуратуры.

Шереметьево работает по скорректированному расписанию. Изменения связаны с временными ограничениями в воздушном пространстве южных аэропортов и других регионов. Пассажирам рекомендовано проверять статус рейсов на онлайн-табло и в официальных каналах аэропорта.

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