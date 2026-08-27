График движения поездов на МЦД-4 изменится из-за ремонта

График движения поездов МЦД-4 изменится с 28 августа из-за ремонта. На участке Марьина Роща – Нижегородская интервалы движения увеличатся. Часть поездов со стороны Железнодорожной будет следовать до станции Нижегородская и от нее.

Чтобы продолжить путь в центр, пассажирам нужно будет перейти с МЦД-4 на БКЛ, МЦК или наземный транспорт. На Калужском направлении поезда также будут ходить реже. Ограничения будут действовать до 31 августа. Перед поездкой пассажирам рекомендуется сверяться с расписанием.

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