В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 августа

Наиболее плотное движение 27 августа наблюдается на Волоколамском в сторону центра Москвы. Интенсивность движения составляет 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, на Савеловской эстакаде ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения на радиальных магистралях по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.