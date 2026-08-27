27 августа, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 августа
Наиболее плотное движение 27 августа наблюдается на Волоколамском в сторону центра Москвы. Интенсивность движения составляет 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.
Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, на Савеловской эстакаде ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
Вечером ожидаются затруднения на радиальных магистралях по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.