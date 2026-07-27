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Новости

27 июля, 23:15

Город

380 семей переедут в новый дом по программе реновации в Черемушках

380 семей переедут в новый дом по программе реновации в Черемушках

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В столичном районе Черемушки еще 380 семей готовятся к переезду в новые квартиры по программе реновации. Дом на Профсоюзной улице возвели всего за 8 месяцев с применением технологии крупномодульного строительства.

Новостройка рассчитана более чем на тысячу жителей. В шаговой доступности находятся станции метро, школы, детские сады, поликлиники и парк. Квартиры передают с готовой отделкой, поэтому жильцы смогут заселиться сразу после получения ключей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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