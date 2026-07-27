Минобрнауки РФ предложило создать платформу для поступления в вузы в онлайн-формате

Минобрнауки России выступило с инициативой создания единой цифровой платформы, которая позволит проводить приемные кампании и организовывать учебный процесс в онлайн-формате.

Это нужно в связи с тем, что сбор и подача документов при поступлении в вузы, наряду с экзаменационным стрессом, остаются серьезной проблемой для абитуриентов.

По задумке, с помощью платформы можно будет также подтверждать факт обучения и давать студентам полезные рекомендации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

