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27 июля, 07:45

Общество

Минобрнауки РФ предложило создать платформу для поступления в вузы в онлайн-формате

Минобрнауки РФ предложило создать платформу для поступления в вузы в онлайн-формате

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Минобрнауки России выступило с инициативой создания единой цифровой платформы, которая позволит проводить приемные кампании и организовывать учебный процесс в онлайн-формате.

Это нужно в связи с тем, что сбор и подача документов при поступлении в вузы, наряду с экзаменационным стрессом, остаются серьезной проблемой для абитуриентов.

По задумке, с помощью платформы можно будет также подтверждать факт обучения и давать студентам полезные рекомендации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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