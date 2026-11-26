Коммунальные службы Москвы продолжают устранять последствия метели. Осадки постепенно ослабевают, снегопад закончится к вечеру 26 ноября. В городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и усиления ветра до 15 метров в секунду.

По данным ЦОДД, загруженность дорог составляет 5 баллов, средняя скорость движения достигает 25 километров в час. Интенсивное движение наблюдается на Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на внутренней стороне МКАД от Липецкой до Озерной улицы.

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