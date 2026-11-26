Сотрудники Росгвардии помогли жительнице Подмосковья, автомобиль которой занесло в кювет. Следуя к месту несения службы рядом с деревней Пруссы, правоохранители увидели на обочине легковой автомобиль. Рядом стояла женщина. Она рассказала сотрудникам Росгвардии, что не справилась с управлением в снегопад и ее автомобиль занесло.

На помощь пришел водитель, проезжавшего грузовика. Буксировочным тросом он вытянул машину из кювета.

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