26 ноября, 11:45Транспорт
Сотрудники Росгвардии вытянули машину из кювета в Подмосковье
Сотрудники Росгвардии помогли жительнице Подмосковья, автомобиль которой занесло в кювет. Следуя к месту несения службы рядом с деревней Пруссы, правоохранители увидели на обочине легковой автомобиль. Рядом стояла женщина. Она рассказала сотрудникам Росгвардии, что не справилась с управлением в снегопад и ее автомобиль занесло.
На помощь пришел водитель, проезжавшего грузовика. Буксировочным тросом он вытянул машину из кювета.
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