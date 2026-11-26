"Аэрофлот" с 1 декабря изменит правила обмена и возврата авиабилетов эконом- и комфорт-класса. Менее чем за 24 часа до вылета обменять билет будет нельзя даже за дополнительную плату.

Если до отправления рейса остается больше суток, обмен будет доступен только со сбором. Вернуть билет можно будет только по тарифам "Оптимум", "Микс-Оптимум" и "Плоский" независимо от времени, оставшегося до вылета.

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