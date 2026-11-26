Актриса Лиза Моряк поссорилась с телеведущей Викторией Лопыревой из-за видео с ее мужем, режиссером Сариком Андреасяном. На кадрах Андреасян сидит рядом с Лопыревой, пока та поправляет волосы. Моряк решила, что Лопырева флиртует с ее мужем, и подшутила над ситуацией.

Видео набрало 5 миллионов просмотров. Лопырева обиделась и попросила Моряк объяснить ее поведение. Позже актриса заявила, что никого не хотела задеть, а спор возник после комментариев подписчиков.

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