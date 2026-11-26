Государственная дума приняла закон, согласно которому поступить в вуз без вступительных экзаменов смогут только победители и призеры школьных олимпиад из перечня Минобрнауки. Остальным абитуриентам придется участвовать в общем конкурсе по результатам ЕГЭ.

При этом каждый вуз самостоятельно определит, какие олимпиады дают право на льготу. Новые правила распространяются на победителей и призеров олимпиад, проводимых с 2026 года. Для участников Всероссийской олимпиады школьников условия поступления без экзаменов останутся прежними.

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