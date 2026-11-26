26 ноября, 07:30Общество
Льготную аренду жилья для молодых семей предложили ввести в России
Молодым семьям могут предоставить возможность арендовать жилье по льготной ставке. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу.
Согласно инициативе, специальные операторы будут арендовать квартиры у частных владельцев на длительный срок, а затем передавать их молодым семьям по договору найма.
Ежемесячная плата для семьи не должна превышать 30% совокупного среднемесячного дохода супругов. Разницу между стоимостью аренды и платежом семьи планируют компенсировать за счет бюджета.
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