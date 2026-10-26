Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

На этой неделе в Москве пройдет сразу несколько важных международных форумов с участием глав государств. Из-за этого движение транспорта перекроют в центре города. ЦОДД попросил водителей заранее планировать маршрут.

Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка. Объект появится в Мнёвниковской пойме на западе города. Общая площадь уникальной цирковой площадки превысит 80 тысяч квадратных метров, а максимальная вместимость составит 5 тысяч зрителей.

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