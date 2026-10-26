26 октября, 21:00Транспорт
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября
На этой неделе в Москве пройдет сразу несколько важных международных форумов с участием глав государств. Из-за этого движение транспорта перекроют в центре города. ЦОДД попросил водителей заранее планировать маршрут.
Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка. Объект появится в Мнёвниковской пойме на западе города. Общая площадь уникальной цирковой площадки превысит 80 тысяч квадратных метров, а максимальная вместимость составит 5 тысяч зрителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.