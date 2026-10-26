Минпромторг рекомендовал отелям и ресторанам ввести в меню "русский завтрак"

Российским гостиницам, домам отдыха, кафе и ресторанам предложили выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак". Соответствующая концепция опубликована на сайте Минпромторга РФ.

В такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, квас, морсы, пироги и другие блюда. Авторы инициативы отмечают, что сейчас в российских заведениях чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, а блюда русской кухни представлены реже.

Развитие нового формата, по замыслу авторов, позволит туристам знакомиться с местной кухней и продукцией региональных производителей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.