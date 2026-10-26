26 октября, 16:15Мэр Москвы
Собянин: началось строительство нового здания Большого Московского цирка
Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме. Площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров, он сможет вместить до 5 тысяч зрителей.
В новом цирке создадут условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манеже. Техническое оснащение позволит проводить масштабные международные мероприятия со сложными программами представлений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.