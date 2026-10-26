Собянин: началось строительство нового здания Большого Московского цирка

Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме. Площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров, он сможет вместить до 5 тысяч зрителей.

В новом цирке создадут условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манеже. Техническое оснащение позволит проводить масштабные международные мероприятия со сложными программами представлений.

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