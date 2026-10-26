"Локомотив" сообщил о возвращении команды на базу после атаки БПЛА под Воронежем

Футболисты "Локомотива" вернулись на базу и возобновили тренировки после атаки БПЛА на пассажирский поезд в Воронежской области. Никто из игроков и персонала не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета РФ, в результате атаки БПЛА в Воронежской области погибли 2 человека, еще не менее 17 жителей, в том числе несовершеннолетние, пострадали.

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