26 октября, 14:30Транспорт
В России предложили ввести ограничения для начинающих водителей
Начинающим водителям могут запретить управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе. Ограничение предлагают распространить на автомобилистов со стажем вождения менее 3 лет.
По мнению автора инициативы, из-за недостатка опыта автолюбители не всегда осознают опасность быстрой езды. Кроме того, некоторые из них систематически нарушают ПДД и публикуют свои "достижения" в социальных сетях. В связи с этим также предлагается ввести постоянный мониторинг аккаунтов.
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