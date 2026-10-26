В России предложили ввести ограничения для начинающих водителей

Начинающим водителям могут запретить управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе. Ограничение предлагают распространить на автомобилистов со стажем вождения менее 3 лет.

По мнению автора инициативы, из-за недостатка опыта автолюбители не всегда осознают опасность быстрой езды. Кроме того, некоторые из них систематически нарушают ПДД и публикуют свои "достижения" в социальных сетях. В связи с этим также предлагается ввести постоянный мониторинг аккаунтов.

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