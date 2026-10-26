Пять пассажиров поезда Анапа – Москва пострадали в результате атаки БПЛА

Пять пассажиров поезда Анапа – Москва пострадали в результате атаки беспилотников в Воронежской области. Медики сейчас оказывают им помощь. Об этом сообщили в РЖД.

Движение поездов на участке Юго-Восточной железной дороги уже возобновили. Там было нарушено напряжение в контактной сети, но его быстро восстановили аварийные бригады. В настоящее время идут с задержкой 18 пассажирских составов.

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