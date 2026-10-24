Историк-краевед рассказал о последствиях пожара в усадьбе "Узкое"

Пожар в усадьбе "Узкое" в столичном районе Ясенево повредил центральную часть исторического здания, в том числе портик и колонны. Об этом рассказал историк-краевед и экскурсовод Александр Спивак.

Усадьбе около 400 лет, первые упоминания о ней относятся к началу 17 века. По словам эксперта, деревянное здание за свою историю пережило несколько пожаров.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.