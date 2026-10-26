Собянин рассказал, как преобразилась этнографическая деревня "Бибирево"

В столице завершили благоустройство "Этнографической деревни Бибирево". Об обновлении территории площадью более 10 гектаров Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

На входе в парк установили сказочную арку с резными элементами, изображающими персонажей славянской мифологии. Для проведения праздников обновили сцену и амфитеатр.

Также очистили водоем и устье реки, укрепили береговую линию и восстановили деревянные настилы и смотровые площадки. Для маломобильных посетителей и родителей с колясками предусмотрели необходимые условия. В парке оборудовали детские площадки, модернизировали спортивные зоны, установили новое освещение, высадили деревья и разбили цветники с многолетними растениями.

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