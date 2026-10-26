26 октября, 11:45Происшествия
Уголовное дело возбудили после предотвращения теракта на объектах ПРО и энергетики Москвы
Уголовное дело об участии в террористическом сообществе возбудили после задержания двух подозреваемых в подготовке атак БПЛА на объекты противоракетной обороны и энергетики в Москве.
По данным ФСБ, подозреваемые действовали по заданию СБУ. Они забрали из тайников в Смоленской и Калужской областях FPV-дроны и компоненты взрывных устройств, а затем доставили их на точку запуска в Московской области. Управлять беспилотниками планировали с территории Украины.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.