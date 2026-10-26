В центре Москвы временно ограничат движение из-за саммита "Россия – Африка"

В центре Москвы временно ограничат движение на три дня из-за саммита "Россия – Африка". 27 октября с 11:00 нельзя будет проехать по Краснопресненской набережной и улицам Рочдельской, Мантулинской и 1905 года.

27 и 28 октября будут действовать ограничения на Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережных, на Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах, на Новой и Старой площадях, в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах, а также на улицах Ильинке, Тверской, Большой Никитской и других. Временно запрещена парковка на улице Варварке.

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