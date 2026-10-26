Собянин: в Москве продолжится комплексная модернизация среднего профобразования

В Москве продолжится комплексная модернизация среднего профобразования. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, для студентов уже работают четыре флагманские площадки. Они позволяют отрабатывать необходимые навыки. Запланировано обновление трех зданий колледжей. Два объекта откроются в 2027 году, еще один – в 2028 году. Также построят семь флагманских инновационных колледжей мирового уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.