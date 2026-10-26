Российские суды начали работать с ИИ

Российские суды начали работать с искусственным интеллектом. Технологию тестируют более чем в 20 регионах, включая Москву. Об этом сообщили в Верховном суде.

По данным инстанции, ИИ не выносит приговоры, а лишь помогает судье. Он анализирует судебную практику, находит в документах противоречия и ошибки, ведет протоколы заседаний.

Речь идет о технической поддержке, которая экономит время и делает процесс более открытым, эффективным и справедливым.

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