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26 сентября, 19:30

Общество

На ВДНХ прошел первый в России костюмированный заплыв на гигантских тыквах

На ВДНХ прошел первый в России костюмированный заплыв на гигантских тыквах

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На пруду городской фермы ВДНХ в рамках осеннего фестиваля урожая "Битва гигантов" состоялся первый в России костюмированный заплыв на гигантских тыквах. Участники превратили в лодки более 40 тыкв-рекордсменов.

Самый большой овощ привезли из Иркутской области – его вес составил 817 килограммов. Также на воду вышли тыквы из Северной Осетии, Новосибирска, Кемерова, Краснодара и Самары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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