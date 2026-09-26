На ВДНХ прошел первый в России костюмированный заплыв на гигантских тыквах

На пруду городской фермы ВДНХ в рамках осеннего фестиваля урожая "Битва гигантов" состоялся первый в России костюмированный заплыв на гигантских тыквах. Участники превратили в лодки более 40 тыкв-рекордсменов.

Самый большой овощ привезли из Иркутской области – его вес составил 817 килограммов. Также на воду вышли тыквы из Северной Осетии, Новосибирска, Кемерова, Краснодара и Самары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

