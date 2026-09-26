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26 сентября, 19:30

Общество

В России ввели пошлину на ввоз БАДов из недружественных стран

В России ввели пошлину на ввоз БАДов из недружественных стран

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Правительство России ввело таможенную пошлину на биологически активные добавки, ввозимые из недружественных стран. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер сбора составит 35%. Пошлина не будет распространяться на поставки из Венгрии и Словакии. Новые правила будут действовать до конца 2027 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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