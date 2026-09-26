26 сентября, 11:30Мэр Москвы
Собянин: первый эндоскопический центр столицы отмечает пятилетие
Первый эндоскопический центр столицы, открывшийся на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, отмечает пятилетие. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
За это время обследования в центре прошли более 225 тысяч пациентов. У более чем 3,5 тысячи человек врачи выявили злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.