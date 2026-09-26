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26 сентября, 08:45

Туризм

Подмосковье, Сочи и Анапа вошли в топ направлений для школьных туров

Подмосковье, Сочи и Анапа вошли в топ направлений для школьных туров

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Подмосковье, Сочи, Анапа и Кавказ вошли в топ направлений для школьных туров. Спрос на групповые поездки уже на 5% превысил показатели прошлого года.

Первые каникулы в этом учебном году у московских школьников пройдут с 26 октября по 3 ноября. Родители уже выбирают, куда отправиться с детьми. Среди запросов – Краснодарский край, города Золотого кольца, Татарстан, Кавказские Минеральные Воды и Дагестан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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