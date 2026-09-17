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17 сентября, 12:45

Туризм

Сергунина: доля молодежного туризма в Москве превышает общемировой показатель

Сергунина: доля молодежного туризма в Москве превышает общемировой показатель

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В Москве молодежный туризм заметно выше, чем в среднем по миру. Сейчас он занимает четверть всего турпотока. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, за 2025 год в столице побывали около 7 миллионов молодых путешественников. Почти 1,3 миллиона из них были иностранцы. Москва стала самым популярным направлением для поездок по России среди людей в возрасте от 18 до 35 лет. На отдых в российскую столицу также приезжает много гостей из Китая и Индии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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