Из-за ремонта путей в Москве изменили работу нескольких трамвайных маршрутов

В Москве по выходным продолжаются работы по ремонту трамвайных путей. Из-за этого трамваи не ходят до станции метро "Сокол", Белорусского вокзала и через МИИТ.

На Волоколамском шоссе изменены маршруты трамваев № 6, 15, 23, 28, 30 и 31. На Лесной и Тихвинской улицах изменены маршруты № 5, 7 и 50.

Основные работы проводят только по выходным. По будням трамваи курсируют по обычным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.