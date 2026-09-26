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26 сентября, 09:45

Транспорт

Из-за ремонта путей в Москве изменили работу нескольких трамвайных маршрутов

Из-за ремонта путей в Москве изменили работу нескольких трамвайных маршрутов

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В Москве по выходным продолжаются работы по ремонту трамвайных путей. Из-за этого трамваи не ходят до станции метро "Сокол", Белорусского вокзала и через МИИТ.

На Волоколамском шоссе изменены маршруты трамваев № 6, 15, 23, 28, 30 и 31. На Лесной и Тихвинской улицах изменены маршруты № 5, 7 и 50.

Основные работы проводят только по выходным. По будням трамваи курсируют по обычным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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