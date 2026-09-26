Движение поездов на МЦД-3 и МЦК изменят 26 сентября

26 сентября пассажиров ждут изменения в движении на МЦК и D3. Ограничения связаны с обновлением программного обеспечения систем безопасности.

На МЦК поезда не будут ходить от станции Владыкино до Панфиловской. На участке от Панфиловской до Шелепихи с 13:00 до 15:00 интервалы движения увеличат до 16 минут.

На D3 с 14:00 до 15:00 отменят поезда между Химками и Митьково, а также остановки на Ленинградском вокзале. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.