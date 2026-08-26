Завершается строительство дополнительного участка МСД на юге Москвы

На юге Москвы завершается строительство дополнительного участка Московского скоростного диаметра. Он свяжет Каспийскую улицу с транспортной развязкой на Липецкой улице.

В рамках проекта уже возвели путепровод, эстакаду и трехполосный тоннель под Бакинской улицей. Всего построят и реконструируют более 2 километров дорог.

После ввода двух участков новая транспортная связка улучшит доступность сразу 5 районов на юге столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.