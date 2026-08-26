Движение перекроют на нескольких улицах в районе "Лужников" 28–30 августа

Движение будет временно ограничено на нескольких улицах в районе олимпийского комплекса "Лужники" с 28 по 30 августа в связи с проведением концертов. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

С 08:00 до окончания мероприятий закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания концертов ограничения введут на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в Проектируемом проезде № 2309 и на дублере Комсомольского проспекта.

На всех участках ограничений будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.