Дом на 134 квартиры по реновации построят в Лосиноостровском районе

Дом по программе реновации появится на Стартовой улице в Лосиноостровском районе Москвы. Здание возведут на месте расселенного дома.

В нем будет 134 квартиры с готовой отделкой. Для удобства маломобильных жителей входы оборудуют без порогов и перепадов высоты.

На первом этаже разместят колясочную и комнату консьержа. Также здесь будет работать центр информирования по переселению в рамках программы реновации. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.