26 августа, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Нагатинский Затон.
С помощью рандомайзера выбрали победителя. Им стал Владислав, номер которого заканчивается на 59-44.
В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно указать свое имя и контактные данные.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.