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25 августа, 07:45

Общество

Школьная форма с ограничением по времени носки появилась в магазинах России

Школьная форма с ограничением по времени носки появилась в магазинах России

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Школьная форма с ограничением по времени носки появилась в магазинах России. На некоторых вещах указано, что их можно носить не более 4 часов в сутки и не более 2 раз в неделю. Такая маркировка означает, что одежда предназначена для эпизодического использования.

Для школьной формы в России действуют требования ГОСТ. Одежда должна быть комфортной в статике и движении, а при ее производстве рекомендуют использовать натуральные или смесовые материалы. Перед покупкой родители должны изучать информацию на бирке, включая состав и рекомендации по носке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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